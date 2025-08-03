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В селе на Кубани обвалился мост, 130 человек отрезаны от берега

SHOT: из-за обвала моста в селе на Кубани отрезаны от берега 130 человек
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МЧС РФ/РИА Новости

В Краснодарском крае из-за обвала моста в селе Фанагорийском отрезанными от берега оказались 130 человек. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что речь идет о двух туристических группах. В составе одной из них 30 человек, а в другой — 100. Они попали в водяную ловушку недалеко от города Горячий Ключ, где из-за разгула стихии стремительно поднялся уровень воды в реке Чепси.

Согласно посту, на фоне ухудшения погодных условий из детского лагеря «Орленок» эвакуировали 63 человека.

До этого из затопленного урочища (географический объект или ориентир, о названии которого договорились/«уреклись» люди; на фоне окружающей территории он выделяется своими природными особенностями, например, лес среди поля) уже спасли незарегистрированную группу туристов из 17 человек. Они тоже были отрезаны водой. Одна женщина сломала ногу.

Синоптики прогнозируют, что до конца дня, в ночь на 4 августа и утром в регионе будут грозы, ливни с градом, сопровождающиеся усилением ветра. Над морем могут сформироваться смерчи, а на малых реках уровень воды может резко подняться.

Ранее в Краснодарском крае смерч поднял в воздух катамаран.

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