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«Шансов нет ни одного»: волонтер рассказала об аресте блогера Тимура Збарского в Таиланде

Волонтер из Таиланда заявила, что блогер Збарский ожидает депортации в тяжелых условиях
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Telegram-канал «Mash»

Российский блогер Тимур Збарский, арестованный в Таиланде, будет депортирован из страны в течение пары недель, а для ускорения этого процесса нужны деньги. Об этом «Газете.Ru» рассказала местный волонтер Светлана Шерстобоева. По ее словам, сейчас мужчина находится в иммиграционном центре, где вынужден спать на бетонном полу и есть «отвратную» еду, и у него нет ни одного шанса откупиться и остаться в Таиланде.

«Тимур долго жил в Таиланде. Мы не были лично знакомы. Я волонтер, который помогает ему в том числе. У него турфирма была. Сейчас не уверена. Блогером был. Ранее он не снимал военные репортажи, это первая война за последние лет 13. Я лично столько живу в Тае. Сейчас он находится в Immigration Detention Centre. Поскольку он поступил либо вчера, либо сегодня, его состояние не успело ухудшиться. Депортация в среднем занимает две недели. Для ускорения нужны деньги. Завтра к нему в депортационную тюрьму пойдет друг Олег из Бангкока, отнесет немного денег на питание. Оно там отвратное. Уже заявили о себе друзья, которые привезут ему в тюрьму перед вылетом вещи из Паттайи. Все шансы остаться, откупиться — до IDC. Попал — шансов нет ни одного. И пока неизвестно, за что задержали, какую статью вменяют. [Волонтеры могут передать] зубную щетку, расческу, носки и трусы. Коврик резиновый — там они спят на бетонном полу», — сказала она.

3 августа Telegram-канал Mash сообщил, что российского блогера арестовали в Таиланде за то, что он снимал и выкладывал кадры боевых действий на границе с Камбоджей. Местные дружинники останавливали Збарского, но отпускали, а по возвращении в Паттайю его задержали — сейчас он ожидает депортации.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Таиланд обвинил Камбоджу в «вопиющем нарушении» соглашения о перемирии.

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