МВД: в московском метро задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе

Столичные полицейские задержали кубинца, участвовавшего в конфликте в переходе станции «Китай-город». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Москве.

В ведомстве подчеркнули, что конфликт между мужчинами произошел 20 июля. Одного из них задержали на месте происшествия, им оказался гражданин Кубы 2002 года рождения.

В публикации отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Представители правоохранительных органов устанавливают личности всех участников конфликта.

В июне сообщалось, что в Москве мужчина напал на незнакомца, который случайно задел его плечом в метро.

Инцидент, попавший на видео, произошел на станции «Парк культуры» Кольцевой линии. Судя по кадрам, конфликт между двумя мужчинами случился после того, как один задел другого плечом, когда спускался на эскалаторе. Это вывело второго пассажира из себя, он опрокинул обидчика на пол и принялся избивать.

Ранее мужчина ввязался в драку на эскалаторе петербургского метро и попал в травмпункт.