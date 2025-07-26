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На ж/д станции в Москве подросток выстрелил в сотрудника транспортной безопасности

МВД: в Москве за стрельбу из пневматики на ж/д станции задержали подростка
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На станции «Матвеевская» Киевского направления Московской железной дороги неизвестные открыли огонь из пневматического пистолета по сотруднику транспортной безопасности. Об этом рассказала в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, пострадавшего госпитализировали. После инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали двух 15-летних подростков, причастных к произошедшему. В сопровождении законных представителей их доставили в следственные органы.

На видео с места происшествия видно, как подростки сначала сидят на лавке. Вскоре к ним подходят двое взрослых. Один из них, вероятно, был сотрудником транспортной безопасности. Во время последующего разговора у турникетов на станции присутствует только один подросток. Он достает пистолет и начинает целиться в мужчину. После чего покидает вестибюль станции.

В апреле в Санкт-Петербурге на станции метро «Выборгская» неизвестный начал стрельбу из сигнального пистолета. До этого он повздорил с другим пассажиром, из-за чего последний оказался на платформе. Однако на момент прибытия полиции пострадавший уже покинул место происшествия, а стрелявший скрылся.

Ранее на заводе в Петербурге мужчина выстрелил в коллегу из лука.

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