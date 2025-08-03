Режим ЧС ввели в одном из районов Краснодарского края из-за непогоды

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Туапсинском районе Краснодарского края из-за сильных ливней. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в селе Дефановка оказались подтоплены 25 домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий.

Кондратьев сообщил, что для местных жителей открыты два пункта временного размещения в поселках Новомихайловский и Джубга. Экстренные и спасательные службы, по его словам, работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия стихии.

В МЧС предупредили, что 3 и 4 августа местами в Краснодарском крае ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с. На участке от Анапы до Магри существует риск возникновения смерчей над морем.

3 августа из-за сильных ливней в Туапсинском районе реки вышли из берегов, в Лермонтово поток разрушил автомобильный мост. Также из-за селевого потока было временно перекрыто движение по трассе М-4 «Дон» в направлении Сочи. К 12:15 мск движение восстановили.

В Туапсинском районе проводится эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее в Краснодарском крае автобус с 25 пассажирами упал с моста в разлившуюся реку.