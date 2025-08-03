На Кубани река вышла из берегов и затопила населенные пункты

Река вышла из берегов и затопила три населенных пункта в Туапсинском округе

Придомовые территории в трех населенных пунктах Краснодарского края оказались подтоплены в результате выхода из берегов реки Дефань в Туапсинском районе на фоне ливневых дождей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 09:20 мск поступило сообщение о том, что в результате выпадения обильных осадков произошел подъем уровня реки Дефань. В результате чего произошло подтопление придомовых территорий в трех населенных пунктах: поселок Молдовановский, поселок Новомихайловский и село Дефановка», — проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что для ликвидации последствий привлекли 57 человек и 15 единиц техники.

3 августа сообщалось, что автобус, в салоне которого находились 25 человек, упал с моста в реку в селе Дефановка в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что погодные условия в Туапсинском муниципальном округе остаются сложными. Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. Более того, в селе Лермонтово смыло мост, находившийся в аварийном состоянии. На Молдаванском перевале из-за схода селя ограничили движение транспортных средств.

Как рассказал глава российского региона, сейчас сотрудники профильных служб эвакуируют из Туапсинского муниципального округа детские туристические группы, которые отдыхали на территории района. Также специалисты выясняют, есть ли пострадавшие из-за подтоплений жилых домов.

Ранее в якутском селе коровы сами спаслись от наводнения, забравшись на холм.