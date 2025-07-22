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Москвич с отверткой напал на пассажира в автобусе, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как мужчина с отверткой напал на пассажира автобуса
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В Москве мужчина с отверткой напал на пассажира автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там Москва».

«После нескольких ударов острым предметом напавший вышел на остановке. 21-летнего дебошира задержали», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, мужчины избивают друг друга в автобусе, при этом очевидцы пытаются остановить драку.

До этого сообщалось, что в Подмосковье водитель маршрутки, оказавшейся на затопленном после ливня участке улицы, вынес пассажиров из салона на руках. На кадрах виден микроавтобус, стоящий на перекрестке. Его колеса и нижние ступеньки скрыты под водой, двери открыты. Мужчина, стоящий по колено в воде, взял на руки пассажирку с ее вещами и отнес в безопасное место. У стоящей рядом грузовой «Газели» колеса полностью скрыты под водой, водитель грузовика находится в кабине.

Позднее выяснилось, что инцидент с переносом пассажиров затопленной маршрутки произошел в подмосковном Одинцово в 2023 году.

Ранее в Москве из-за ливня затонуло такси.

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