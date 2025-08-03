Почти три тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья выявили в Китае

В КНР за неделю выявили более 2,8 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья

Более 2,8 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявили за неделю в провинции Гуандун на юго-востоке Китая, которая граничит с Гонконгом и Макао. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

С 27 июля по 2 августа было зарегистрировано 2892 новых случая вируса (2770 из них выявили в городе Фошань). При этом тяжелых случаев и летальных исходов не зарегистрировано.

Быстрый рост эпидемии в провинции удалось сдержать, однако профилактика и контроль эпидемии по-прежнему сталкиваются с серьезными вызовами на фоне сезона паводков, когда комары часто становятся переносчиками заболеваний, рассказал главный эксперт по профилактике инфекционных заболеваний из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Минь.

В качестве профилактики он рекомендовал очищать стоячую воду, уничтожать взрослых комаров и не допускать укусов.

В конце июля Роспотребнадзор сообщил, что держит на контроле данные о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае. В ведомстве отметили, что в России случаев болезни не выявлено.

Ранее в США зафиксировали вспышку «болезни легионеров».