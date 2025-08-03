В Краснодарском крае автобус с людьми упал с моста в реку

В Краснодарском крае из упавшего в реку автобуса спасли 25 человек

Автобус, в салоне которого находились 25 человек, упал с моста в реку в селе Дефановка в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Кольцевой.

«Сотрудники «Кубань-СПАС» спасли всех 25 человек. В операции участвовали семь человек и две единицы техники», — говорится в заявлении.

3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале написал, что погодные условия в Туапсинском муниципальном округе остаются сложными. Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. Более того, в селе Лермонтово смыло мост, находившийся в аварийном состоянии. На Молдаванском перевале из-за схода селя ограничили движение транспортных средств.

Как рассказал глава российского региона, сейчас сотрудники профильных служб эвакуируют из Туапсинского муниципального округа детские туристические группы, которые отдыхали на территории района. Также специалисты выясняют, есть ли пострадавшие из-за подтоплений жилые дома.

Ранее в Башкирии автомобиль упал с 70-метрового обрыва в реку.