На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае автобус с людьми упал с моста в реку

В Краснодарском крае из упавшего в реку автобуса спасли 25 человек
true
true
true

Автобус, в салоне которого находились 25 человек, упал с моста в реку в селе Дефановка в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Кольцевой.

«Сотрудники «Кубань-СПАС» спасли всех 25 человек. В операции участвовали семь человек и две единицы техники», — говорится в заявлении.

3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале написал, что погодные условия в Туапсинском муниципальном округе остаются сложными. Из-за сильных ливней в реках поднялся уровень воды. Более того, в селе Лермонтово смыло мост, находившийся в аварийном состоянии. На Молдаванском перевале из-за схода селя ограничили движение транспортных средств.

Как рассказал глава российского региона, сейчас сотрудники профильных служб эвакуируют из Туапсинского муниципального округа детские туристические группы, которые отдыхали на территории района. Также специалисты выясняют, есть ли пострадавшие из-за подтоплений жилые дома.

Ранее в Башкирии автомобиль упал с 70-метрового обрыва в реку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами