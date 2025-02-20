Британская газета опубликовала «пророчество» Ванги о России и Путине на 2025 год

Британская газета Metro: Ванга говорила о господстве России в мире в 2025-м

Россия в 2025 году будет доминировать на международной арене, а Европу, наоборот, ждет упадок. Об этом заявляла в своих «пророчествах» болгарская ясновидящая Ванга (полное имя — Вангелия Пандева Гуштерова), пишет британская газета Metro.

«Одна из самых известных в мире ясновидцев предсказала мрачное будущее для Европы в 2025 году… Она также предсказала, что Владимир Путин станет «властелином мира», а Европа превратится в «пустыню», — утверждается в сообщении издания.

Ссылаясь на заявления Ванги, издание отмечает, что, по ее словам, «Россия не только выживет, но и будет господствовать в мире».

Как пишет газета, все ее предсказания воспринимаются с долей скепсиса, однако, по мнению авторов статьи, «трудно отрицать сходство» ее слов с нынешней реальностью.

20 февраля британский журнал The Economist опубликовал обложку с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, политики сидят во главе стола. Издание сделало подпись о том, что Европу постиг «худший кошмар».

Ранее в Белом доме заявили о совпадении интересов России и США.