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Украинка показала на видео тетраподы на пляже под Одессой

Украинка сняла на видео тетраподы на пляже в Затоке под Одессой
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В Затоке под Одессой туристы отдыхают на пляже рядом с тетраподами — бетонными оборонительными сооружениями для защиты от российского десанта. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны», публикуя записанное украинкой видео.

На кадрах девушка протискивается между конструкциями и жалуется, что отель не предупредил ее о таком неудобстве.

В середине июля в Одессе на пляже разгорелся скандал из-за песен бывшего вокалиста поп-группы «Ласковый май», певца Юры Шатунова. Украиноговорящая женщина потребовала выключить «русскую музыку». Но другие отдыхающие начали возражать, а одна из женщин предложила «почитать конституцию». Также она отметила, что прослушивание русской музыки не запрещено.

До этого украинский эколог Владислав Балинский заявил, что установленные на пляжах Одессы противоминные сетки не выполняют защитную функцию. Специалист сам нырнул и проверил состояние сеток. По его словам, сетки в большинстве мест на пляжах Одессы запутались и не могут быть гарантом безопасности людей.

Ранее в Одессе на видео попала погоня легкомоторного самолета за российским дроном.

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