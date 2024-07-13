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На пляже в Одессе разгорелся скандал из-за песен Шатунова

«Страна.ua»: в Одессе на пляже разгорелся языковой скандал из-за песен Шатунова

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Одессе на пляже разгорелся скандал из-за песен бывшего вокалиста поп-группы «Ласковый май», певца Юры Шатунова. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Языковой скандал на одесском пляже: женщины поругались из-за песен Юры Шатунова», — говорится в публикации.

Отмечается, что украиноговорящая женщина потребовала выключить «русскую музыку». Но другие отдыхающие начали возражать, одна из женщин предложила «почитать конституцию». Также женщина отметила, что прослушивание русской музыки не запрещено.

До этого на Украине сотрудники правоохранительных органов страны привлекли 16-летнюю блогершу к административной ответственности. Причиной тому послужило то, что девушка танцевала под российский трек в Киеве. Против блогерши составили протокол по факту мелкого хулиганства.

В свою очередь в ноябре прошлого года сотрудники украинских правоохранительных органов задержали жителя города Львова. Сообщалось, что мужчина слушал в своей квартире песни российской музыкальной группы «Ласковый май».

Ранее в Киеве пассажирки возмутились нежеланием таксиста переходить на украинский язык.

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