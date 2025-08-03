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На Камчатке, возможно, начал извергаться еще один вулкан

Сейсмологи: гул и раскаты слышны со стороны вулкана Камбального на Камчатке
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Александр Пирагис/РИА Новости

Гул и раскаты слышны со стороны вулкана Камбального на Камчатке, возможно, он начал извергаться под влиянием сильного землетрясения 30 июля. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает РИА Новости.

«В поселке Озерная эпизодически слышен гул и раскаты со стороны вулкана Камбального. Высока вероятность того, что и он вошел в стадию извержения», — сказали там.

Накануне на Камчатке началось извержение вулкана Крашенинникова, который спал 562 года. Последнее излияние лавы на вулкане Крашенинникова, ориентировочно, произошло в 1463 году. Исторические извержения не были задокументированы.

Активность вулканов зафиксирована на фоне сильнейшего с 1952 года землетрясения, которое произошло на Камчатке в среду. Его магнитуда составила 8,8. Подземные толчки до 8 баллов ощущались также на северных Курилах. В регионе была объявлена угроза цунами и введен режим ЧС в Северо-Курильском районе. Серия из четырех волн частично разрушила портовую инфраструктуру и другие объекты.

Ранее ученый допустил повторение мощного землетрясения на Камчатке.

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