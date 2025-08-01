На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге четвертый день подряд пытаются спасти застрявшего кота

112: на спасение застрявшего на набережной Фонтанки кота выделили катер
true
true
true

На спасение застрявшего на набережной Фонтанки кота выделили патрульный катер. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Животное каким-то образом оказалось в облицовке набережной почти у самой воды. Его пытаются достать уже четвертый день подряд, однако оно боится и не выходит к волонтерам. Тем не менее покормить его удалось.

Сейчас опасность для кота представляют проходящие мимо суда, волны от которых могут заставить его захлебнуться. По мнению спасателей, несмотря на риск, эффективнее всего для спасения животного будет протащить его под водой. Операцию планируют провести в ближайшее время.

До этого в порту Балтийска нашли кота, неделю плывшего в темном контейнере без еды и воды.

Сотрудники паромной линии, принимавшие груз, отметили, что кот выглядел ухоженным, вел себя спокойно и охотно шел к людям, что свидетельствует о его домашнем характере.

Ранее кот из Новой Зеландии стал воровать белье соседей и приносить хозяйке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами