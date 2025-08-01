В Петербурге четвертый день подряд пытаются спасти застрявшего кота

На спасение застрявшего на набережной Фонтанки кота выделили патрульный катер. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Животное каким-то образом оказалось в облицовке набережной почти у самой воды. Его пытаются достать уже четвертый день подряд, однако оно боится и не выходит к волонтерам. Тем не менее покормить его удалось.

Сейчас опасность для кота представляют проходящие мимо суда, волны от которых могут заставить его захлебнуться. По мнению спасателей, несмотря на риск, эффективнее всего для спасения животного будет протащить его под водой. Операцию планируют провести в ближайшее время.

До этого в порту Балтийска нашли кота, неделю плывшего в темном контейнере без еды и воды.

Сотрудники паромной линии, принимавшие груз, отметили, что кот выглядел ухоженным, вел себя спокойно и охотно шел к людям, что свидетельствует о его домашнем характере.

Ранее кот из Новой Зеландии стал воровать белье соседей и приносить хозяйке.