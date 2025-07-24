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В Новой Зеландии кот ворует чужое белье

SfGate: кот из Новой Зеландии ворует белье соседей и приносит хозяйке
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Helen North

В Новой Зеландии кот ворует чужое белье и приносит хозяйке, пишет SfGate.

Жители прибрежного района залива Майранги в Окленде шутят, что уже не удивляются, не увидев на веранде свою одежду. Все дело в местной знаменитости — коте по кличке Лео, который любит воровать вещи с бельевых веревок. Пушистый преступник похищает белье завидным упорством: среди его «трофеев» — шелковые боксеры, носки с прищепками, детские футболки и даже кашемировый свитер стоимостью $180. В один из дней питомец унес домой сразу девять предметов одежды — достаточно для полноценного наряда.

Хозяйка Лео, Хелен Норт, сначала пыталась вернуть найденное владельцам через соседский чат. Но после того как склад «добычи» вырос до десятков предметов, она опубликовала фотографии краж на местной странице сообщества в соцсетях. Благодаря этому находки вернулись к своим владельцам — среди них оказался мальчик, потерявший любимую спортивную майку, и женщина, опознавшая свои розовые и фиолетовые трусы.

Несмотря на конфуз, соседи относятся к Лео с юмором и даже завидуют:

«Некоторые расстраиваются, что он у них ничего не украл», — говорит Норт.

Все попытки удержать кота дома провалились. Хелен оставляла одежду в доме, чтобы перенаправить интерес кота — бесполезно.

«Он хочет только то, чего у него не должно быть», — вздыхает хозяйка.

Ранее сообщалось, что туристы летят на греческий остров, чтобы сфотографировать местного кота.

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