Кот без еды и воды неделю плыл в контейнере из Ленобласти в Калининград

В порту Балтийска при разгрузке одного из контейнеров с паромной линии Усть-Луга — Балтийск был обнаружен домашний кот, который, предположительно, провел около недели в запертом темном контейнере без пищи и воды. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка Spb Online».

По предварительной информации, животное забралось внутрь контейнера с грузом на территории порта Усть-Луга в Ленинградской области, после чего без ведома экипажа оказалось на борту судна, направлявшегося в Калининградскую область.

Сотрудники паромной линии, принимавшие груз, отметили, что кот выглядел ухоженным, вел себя спокойно и охотно шел к людям, что свидетельствует о его домашнем характере.

Неожиданному «пассажиру» сразу оказали помощь: его накормили, напоили и дали кличку Мафик — в честь платформ для контейнеров. Один из работников порта решил приютить животное. При этом от отметил, что если прежний владелец кота найдется, то питомца обязательно передадут ему.

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