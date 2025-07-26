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Кот без еды и воды неделю плыл в контейнере из Ленобласти в Калининград

«Фонтанка»: в порту Балтийска нашли кота, неделю плывшего в темном контейнере
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Минобороны России/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В порту Балтийска при разгрузке одного из контейнеров с паромной линии Усть-Луга — Балтийск был обнаружен домашний кот, который, предположительно, провел около недели в запертом темном контейнере без пищи и воды. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка Spb Online».

По предварительной информации, животное забралось внутрь контейнера с грузом на территории порта Усть-Луга в Ленинградской области, после чего без ведома экипажа оказалось на борту судна, направлявшегося в Калининградскую область.

Сотрудники паромной линии, принимавшие груз, отметили, что кот выглядел ухоженным, вел себя спокойно и охотно шел к людям, что свидетельствует о его домашнем характере.

Неожиданному «пассажиру» сразу оказали помощь: его накормили, напоили и дали кличку Мафик — в честь платформ для контейнеров. Один из работников порта решил приютить животное. При этом от отметил, что если прежний владелец кота найдется, то питомца обязательно передадут ему.

Ранее российские пожарные спасли кота из горящей квартиры.

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