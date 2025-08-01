В Китае люди спасаются от аномальной жары, сидя в метро, пишет Reuters.

Юго-западный китайский мегаполис Чунцин столкнулся с экстремальной жарой: температура воздуха в городе с населением около 32 миллионов человек уже неделю превышает 40 градусов. В воскресенье, 3-го августа, прогнозируется пик жары до 44 градусов, что стало причиной объявления красного уровня погодовой тревоги в 21 из 38 районов города.

Из-за погоды жители города находят оригинальные способы спастись от жары. Один из них — прохладные подземные вестибюли метро, где собираются пожилые жители для игры в карты и общения.

«Прошлой ночью кондиционер в моем доме был на 17 градусов, но все равно было жарко», — говорит 60-летний Лю Фэньин, укрывшийся с другими пенсионерами в прохладном общественном месте.

Некоторые местные предпочитают справляться с жарой по-другому. Например, люди ужинают в старых бомбоубежищах, переоборудованных под рестораны с естественным охлаждением. Там подают фирменный «хого» — острый чунцинский суп.

«Мы местные, мы переживали и не такое. Нам 40 градусов — что бульон, что погода», — шутит Цю Сяньхуэй, один из посетителей такого ресторана.

Ранее китайских соцсетях стал популярным тренд на сон с дыней, чтобы спастись от жары.