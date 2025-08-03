Жителей девяти регионов РФ предупредили об экстремально жаркой погоде

В девяти регионах России в ближайшие дни прогнозируется аномально высокая температура воздуха на 5°C...9°C выше климатической нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До 5 августа на 5°C...8°C градусов температура выше нормы будет в Архангельской области — +29°C...+32°C. В Мурманской области, я напоминаю, что это Заполярье, до 6 августа на 6°C...10°C температура выше нормы — +25°C...+30°C», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что также аномально теплая погода ожидается в Ненецком автономном округе. Там прогнозируется +28°C...+32°C, что на 8°C...9°C выше нормы. Кроме того, в Карелии ожидается +27°C...+30°C, отметил научный руководитель.

Также, по словам специалиста, экстремальная жара прогнозируется в Чечне и Ингушетии. В ближайшие дни температура воздуха в регионе может составить до +41°C, что на 6°C...8°C выше нормы. Помимо этого, Сахалинской области столбики термометров поднимутся до +29°C, Приморском крае — до +30°C, а также на Чукотке будет +25°C...+27°C, подчеркнул Вильфанд.

1 августа Вильфанд сообщил, что меньше нормы осадков в августе выпадет в Черноземье, на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. Он отметил, что избыток осадков прогнозируется в Ленинградской и в Калининградской областях.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в выходные на Москву вновь обрушатся ливни с грозами.