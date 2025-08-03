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В Британии задержали еще одного участника акции с проникновением на базу ВВС

Sky News: в Британии задержали пятого подозреваемого в повреждении самолетов ВВС
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Reuters

Пятого человека задержали в Великобритании в связи с повреждением двух самолетов на авиабазе королевских Военно-воздушных сил Брайз-Нортон в Оксфордшире. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В пятницу в Бедфорде был арестован 22-летний мужчина без определенного места жительства по подозрению в совершении, подготовке или подстрекательстве к совершению террористических актов, заявило Управление полиции по борьбе с терроризмом.

20 июня пропалестинские активисты проникли на крупнейшую базу страны Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Voyager и распылили красную краску на их турбины. Размер нанесенного ущерба составил £7 млн ($9,56 млн).

Четырем активистам предъявили обвинения в проникновения на закрытую территорию с целью нанести вред безопасности или интересам Великобритании.

Ранее Минобороны Британии сообщило об усилении мер безопасности на военных базах.

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