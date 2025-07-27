На Украине мотоциклиста сбили при попытке мобилизовать

«Страна.ua»: военкомы сбили мотоциклиста и сломали ему ногу во время мобилизации

Сотрудники территориальных центров комплектации на Украине сбили мотоциклиста и сломали ему ногу во время мобилизации. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на паблик поселка Клесов в Ровненской области Украины.

Когда мужчина передвигался по дороге, бус ТЦК намеренно пересек ему путь, повалив двухколесное транспортное средство. При падении военнобязанный сломал ногу. Произходящее начала снимать на камеру женщина, после чего она услышала от военкомов угрозы в свой адрес.

25 июля Зеленский подписал закон о продлении до 5 ноября военного положения на Украине.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее глава Сухопутных войск ВСУ призвал сделать службу в армии сознательным выбором.