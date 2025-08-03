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В Госдуме назвали явные признаки телефонного мошенничества

Депутат Немкин: мошенники используют фразы, вызывающие чувство паники
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Одним из явных признаков телефонного мошенничества является использование злоумышленниками фраз, которые вызывают чувство срочности или паники. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Например, мошенники могут говорить: «Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию». Или: «На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам». Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания», — сказал депутат.

Немкин добавил, что еще одним признаком мошенничества являются просьбы предоставить конфиденциальную информацию. По его словам, сотрудники банков и других организаций никогда не станут запрашивать подобные сведения, поскольку они выберут более безопасные способы подтверждения личности.

В июле Немкин сообщил, что мошенники могут использовать QR-коды, которые предлагают для оплаты в магазинах, чтобы выманивать деньги у покупателей. Парламентарий пояснил, что в первую очередь уязвимы те, кто сканируют коды без проверки их источника.

Ранее в Госдуме объяснили, почему важно уголовно наказывать дропперов.

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