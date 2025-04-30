В Госдуме объяснили, почему важно уголовно наказывать дропперов

Дропперов необходимо уголовно наказывать, поскольку они играют ключевую роль в инфраструктуре интернет-мошенничества. Об этом заявил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Дропперы, то есть те, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания средств, похищенных мошенниками, играют ключевую роль в теневой инфраструктуре интернет-мошенничества», — отметил он.

Немкин подчеркнул, что без участия дропперов «многие схемы просто бы не работали». По его словам, специалисты по кибербезопасности давно ждали введения уголовной ответственности за дропперство.

«Каждый, кто соглашается «помочь с переводом», фактически становится частью преступной структуры», — добавил депутат.

28 апреля сообщалось, что в РФ введут уголовную ответственность за передачу банковских карт третьим лицам за вознаграждение (дроппинг). Соответствующий законопроект был подготовлен в правительстве. По информации «Ведомостей», задачей данного законопроекта названо сокращение возможностей для вывода украденных средств для мошенников. Согласно документу, осознанная передача банковских карт мошенникам за вознаграждение будет наказываться штрафом на сумму от 300 000 до 1 млн рублей и уголовным сроком длительностью до шести лет.

Ранее ЦБ заявил, что стоимость карты дроппера дошла до 70 тыс. рублей на «черном рынке».