Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, почему важно уголовно наказывать дропперов

Депутат Немкин: дропперы играют ключевую роль в инфраструктуре мошенничества
close
Shutterstock

Дропперов необходимо уголовно наказывать, поскольку они играют ключевую роль в инфраструктуре интернет-мошенничества. Об этом заявил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Дропперы, то есть те, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания средств, похищенных мошенниками, играют ключевую роль в теневой инфраструктуре интернет-мошенничества», — отметил он.

Немкин подчеркнул, что без участия дропперов «многие схемы просто бы не работали». По его словам, специалисты по кибербезопасности давно ждали введения уголовной ответственности за дропперство.

«Каждый, кто соглашается «помочь с переводом», фактически становится частью преступной структуры», — добавил депутат.

28 апреля сообщалось, что в РФ введут уголовную ответственность за передачу банковских карт третьим лицам за вознаграждение (дроппинг). Соответствующий законопроект был подготовлен в правительстве. По информации «Ведомостей», задачей данного законопроекта названо сокращение возможностей для вывода украденных средств для мошенников. Согласно документу, осознанная передача банковских карт мошенникам за вознаграждение будет наказываться штрафом на сумму от 300 000 до 1 млн рублей и уголовным сроком длительностью до шести лет.

Ранее ЦБ заявил, что стоимость карты дроппера дошла до 70 тыс. рублей на «черном рынке».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами