На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предупредили о мошенничестве с QR-кодами

Депутат Немкин: мошенники используют подмену QR-кодов для фишинга
true
true
true
close
Depositphotos

Мошенники могут использовать QR-коды, которые предлагают для оплаты в магазинах, чтобы выманивать деньги у покупателей. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, аферисты используют два основных способа: генерируют QR-коды для оплаты на онлайн-площадках и подменяют оригинальные коды в общественных местах. Это позволяет им получать доступ к деньгам и данным жертв.

Немкин пояснил, что в первую очередь уязвимы те, кто сканирует коды без проверки их источника. Один из распространенных методов — наклейка мошеннического кода поверх настоящего, например, в кафе или на стойке оплаты. Вместо легальной страницы пользователь попадает на фишинговый сайт, где его просят ввести платежные данные или авторизоваться.

Второй способ — генерация кодов для оплаты при онлайн-продажах. Мошенник размещает объявление (например, о продаже техники, билетов или аренде) и просит перевести деньги по QR-коду, который ведет на фиктивный счет или его личный кошелек.

Депутат добавил, что некоторые QR-коды содержат встроенные команды. Они могут автоматически генерировать email или SMS, например, для активации платной подписки без ведома пользователя. Также существует риск заражения устройства вредоносным ПО при сканировании кодов, размещенных на уличных листовках, баннерах или визитках с предложениями бонусов. После скачивания зловред может похищать данные или перехватывать банковские SMS.

Немкин посоветовал не сканировать подозрительные коды, особенно на улице, в лифтах или наклеенные поверх других. Для безопасности он рекомендовал использовать официальные приложения банков, маркетплейсов или перевозчиков при оплате или получении билетов, так как операции внутри них проходят в защищенной среде. Он подчеркнул, что при правильном использовании QR-коды остаются безопасным инструментом.

Ранее в Госдуме предупредили о мошеннических звонках от имени «Почты России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами