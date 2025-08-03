В Госдуме предложили перенести часть новогодних праздников на майские

Часть длинных новогодних праздников следует перенести на май для того, чтобы люди могли больше времени провести на дачах. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

«Такие длинные зимние каникулы не нужны, лучше перенести на май, когда люди на огороды едут, на свои дачи», — заявил парламентарий.

Депутат также ответил на вопрос о возможности введения выходного дня 1 сентября для родителей школьников. По словам Миронова, «это было бы неплохо», однако в настоящее время в России уже «очень много выходных дней в году», это «нужно все-таки взвесить, оценить», чтобы понять, насколько это целесообразно.

До этого депутат Государственной думы России Ярослав Нилов заявил, что Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю благодаря использованию новых технологий. По словам парламентария, благодаря массовому использованию гибкой занятости, в том числе дистанционной, а также технологий и новых решений, удастся добиться изменений в рабочей нагрузке.

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