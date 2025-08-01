Кинолог объяснил, как отучить собаку лежать в кровати

Людям, которые решили завести собаку, стоит заранее решить, будут ли они пускать ее в свою кровать, чтобы выработать у нее привычку. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если принято решение о том, что у питомца должно быть свое место, важно не менять это правило и не реагировать на просьбы пустить в постель. Вместо этого лучше приобрести для собаки комфортную мягкую лежанку или отдельный домик, где она будет чувствовать себя в безопасности.

Кинолог также призвал поощрять пребывание в лежанке с помощью лакомств. Как только питомец забирается в спальное место, можно произносить команду «Место», хвалить его и выдавать лакомство, пояснил Голубев.

До этого Владимир Голубев перечислил частые ошибки, которые допускают хозяева в содержании собак. В первую очередь, по его словам, питомца не следует перекармливать. Даже если животное смотрит на человека жалобными голодными глазами, стоит неукоснительно следовать рациону, подчеркнул эксперт.

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