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Кинолог объяснил, как отучить собаку лежать в кровати

Кинолог Голубев: комфортная лежанка поможет отучить собаку от кровати
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Shutterstock

Людям, которые решили завести собаку, стоит заранее решить, будут ли они пускать ее в свою кровать, чтобы выработать у нее привычку. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если принято решение о том, что у питомца должно быть свое место, важно не менять это правило и не реагировать на просьбы пустить в постель. Вместо этого лучше приобрести для собаки комфортную мягкую лежанку или отдельный домик, где она будет чувствовать себя в безопасности.

Кинолог также призвал поощрять пребывание в лежанке с помощью лакомств. Как только питомец забирается в спальное место, можно произносить команду «Место», хвалить его и выдавать лакомство, пояснил Голубев.

До этого Владимир Голубев перечислил частые ошибки, которые допускают хозяева в содержании собак. В первую очередь, по его словам, питомца не следует перекармливать. Даже если животное смотрит на человека жалобными голодными глазами, стоит неукоснительно следовать рациону, подчеркнул эксперт.

Ранее собаководам рассказали, как правильно содержать пожилого питомца.

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