Россиянам объяснили, куда жаловаться при задержке включения горячей воды

В случае задержки включения горячей воды после профилактических работ россияне могут обратиться в Госжилинспекцию. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Эксперт отметил, что раньше в СанПиН была закреплена норма, согласно которой профилактическое отключение горячей воды не могло длиться дольше 14 дней. Однако в действующей редакции подобного положения нет, в связи с чем этот срок носит рекомендательный характер, уточнил член ОП.

Машаров подчеркнул, что, если сроки профилактических работ уже установлены, то они должны соблюдаться. В случае нарушения организация, осуществляющая горячее, холодное водоснабжение или водоотведение, может столкнуться с ответственностью.

«Это влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей», — сказал эксперт.

Накануне Машаров сообщил, что плановые летние отключения горячей воды в многоквартирных домах проводятся на строго необходимый срок — его сокращение может привести к некачественному ремонту. По словам эксперта, продолжительность отключения зависит от состояния инженерных сетей и в среднем составляет от трех дней до двух недель.

Ранее в ГД рассказали о мошеннической схеме с письмами об отключении горячей воды.