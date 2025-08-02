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Россиянам объяснили, почему нельзя сократить срок отключения горячей воды летом

Член ОП Машаров: горячую воду отключают летом не дольше положенного
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Плановые летние отключения горячей воды в многоквартирных домах проводятся на строго необходимый срок — его сокращение может привести к некачественному ремонту. Об этом заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По словам эксперта, продолжительность отключения зависит от состояния инженерных сетей и в среднем составляет от трёх дней до двух недель. Он подчеркнул, что проводить отключение воды «интервалами» — например, частично или поэтапно — технически нецелесообразно, поскольку это не позволяет провести полноценные работы.

Машаров пояснил, что в период профилактических отключений специалисты обследуют и ремонтируют коммуникации, а также обслуживают насосное оборудование. По его словам, такие мероприятия помогают своевременно выявить износ и избежать серьезных аварий в отопительный сезон.

Он добавил, что рекомендованный срок для подобных работ составляет 14 дней. Однако точные сроки в каждом случае устанавливаются органами местной власти в зависимости от технического состояния конкретной системы теплоснабжения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов до этого рассказывал, что ежегодные летние отключения горячей воды в домах необходимы для профилактики и ремонта труб, чтобы снизить риск аварий в отопительный сезон.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что мошенники рассылают фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды с целью похитить персональные данные.

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