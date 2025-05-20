На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников

В ГД рассказали о мошеннической схеме с письмами об отключении горячей воды
close
Depositphotos

Мошенники рассылают фейковые письма с предложением проверить график отключения горячей воды с целью похитить персональные данные. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он отметил, что ему поступает много жалоб на подобные действия мошенников.

«Ссылки в таких письмах ведут на так называемые фишинговые сайты, ворующие персональные и банковские данные. Вещь крайне опасная, особенно в сезон отключения воды — с мая по август», — пояснил он.

Кража персональных данных позволит мошенникам оформить кредиты на жертву. Колунов призвал граждан быть бдительными.

Недавно кемеровский пенсионер поверил в легенду мошенников об иностранных переводах, отдал аферистам все накопления и едва не выставил на продажу квартиру. Мужчина отдал злоумышленникам порядка 9 млн рублей.

Житель Бурятии же отдал мошенникам еще больше. Он поверил в быстрый заработок на инвестициях и остался без денег и имущества. В общей сложности он перевел мошенникам 24 млн рублей.

Ранее девушка по указке мошенников попыталась ограбить заправку в Красноярском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами