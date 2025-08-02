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Аэропорт в Самаре возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
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FotograFFF/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт в Самаре возобновил прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в заявлении, опубликованном в 11:10 мск.

Аэропорт в Самаре приостановил работу примерно в 10:35 мск. В воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

В ночь на 2 августа российские системы противовоздушной обороны сбили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. По данным министерства обороны, атака продолжалась с 20:00 мск 1 августа до 4:40 мск 2 августа.

Больше всего целей — 34 — перехватили в Ростовской области. В воздушном пространстве Краснодарского края уничтожили 31 дрон, в Воронежской области — 12, в Рязанской области — 11. Еще 11 беспилотников нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Пять БПЛА ликвидировали в Самарской области, четыре — в Пензенской области, два — в Белгородской области, по одному — в Республике Крым и Липецкой области.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево задержали десятки рейсов из-за угрозы атаки БПЛА.

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