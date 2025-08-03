В Москве 3 августа откроются бахчевые развалы

В Москве в воскресенье, 3 августа, начнут работу более 220 бахчевых развалов. Об этом сообщается на портале mos.ru.

«Приобрести вкусные арбузы и спелые дыни можно будет по всему городу до 1 октября. Для удобства москвичей около 130 площадок появится рядом с продуктовыми магазинами», — говорится в сообщении.

Арбузы и дыни привозят в Москву из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края.

18 июля в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что минимальные розничные цены на арбузы в России снизились почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На снижение стоимости арбузов влияют рост поступлений от отечественных производителей, расширение поставок, а также сезонный спрос.

17 июля доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Полина Кулач рассказала, что все фрукты обязательно мыть, так как они хранятся в таких условиях, что на их кожуре оседает пыль, могут находиться яйца паразитов и микроорганизмы, и все это можно занести внутрь с ножом. Арбузы, как и фрукты и овощи, могут содержать нитраты и пестициды, если их выращивали с нарушением агротехники, отметила специалист.

Ранее врач объяснил, почему нельзя есть арбуз на ночь.