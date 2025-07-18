В России за год подешевели арбузы

АКОРТ: минимальные цены на арбузы в РФ снизились за год почти на 20%

Минимальные розничные цены на арбузы в России по данным на середину июля 2025 года снизились почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАССсообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По данным ассоциации, в сетевых магазинах цены на арбузы начинаются от 30 рублей (за килограмм — прим.ред.), что на 17% ниже, чем в июле 2024 года, в некоторых магазинах бахчевую культуру можно купить и за 20 рублей.

На снижение стоимости арбузов влияют рост поступлений от отечественных производителей, расширение поставок, а также сезонный спрос. Что касается минимальных цен на дыни, то они сейчас находятся на том же уровне, что и год назад — 99 рублей за килограмм, уточнили в АКОРТ.

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Ранее в России предложили заморозить цены на некоторые продукты.