На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России за год подешевели арбузы

АКОРТ: минимальные цены на арбузы в РФ снизились за год почти на 20%
true
true
true
close
Валерий Мельников/РИА Новости

Минимальные розничные цены на арбузы в России по данным на середину июля 2025 года снизились почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАССсообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По данным ассоциации, в сетевых магазинах цены на арбузы начинаются от 30 рублей (за килограмм — прим.ред.), что на 17% ниже, чем в июле 2024 года, в некоторых магазинах бахчевую культуру можно купить и за 20 рублей.

На снижение стоимости арбузов влияют рост поступлений от отечественных производителей, расширение поставок, а также сезонный спрос. Что касается минимальных цен на дыни, то они сейчас находятся на том же уровне, что и год назад — 99 рублей за килограмм, уточнили в АКОРТ.

С 5 по 12 июля стало известно, что в российских магазинах подешевели морковь (-42,9% по сравнению с неделей ранее) и куриные тушки (-2,7%), рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Ранее в России предложили заморозить цены на некоторые продукты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами