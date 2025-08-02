В Новгородской области построят завод по производству плит для ВСМ

В Новгородской области начали строительство завода по производству плит для ВСМ

Министр транспорта России Андрей Никитин, генеральный директор АО «ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов дали официальный старт строительству завода, специализирующегося на производстве безбалластных железобетонных плит для высокоскоростных магистралей (ВСМ). Об этом пишет РИА Новости.

Торжественная церемония, посвященная закладке первого камня в строительство нового завода, состоялась 2 августа на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Новгородская».

Предполагается, что данный завод станет одним из ключевых объектов проекта ВСМ, обеспечивая производство до двух третей годовой потребности в плитах для безбалластного пути. Компания-инвестор планирует создать около 900 новых рабочих мест и вложить в строительство завода 12 миллиардов рублей. Согласно планам инвестора, на территории ОЭЗ будет построен производственный корпус, площадь которого превысит 79 тысяч квадратных метров.

«Здесь, на новгородской земле, строится завод нового поколения, на котором будет освоен выпуск инновационных плит —ключевого элемента безбалластного пути. Без этих элементов той скорости, которую мы себе поставили... конечно, не достигнем», — сказал Никитин на открытии.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры по повышению эффективности возведения высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что поезда «Сапсан» начнут ходить из Москвы в Нижний Новгород после запуска ВСМ.