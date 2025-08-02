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В Домодедово отреагировали на слухи о массовых увольнениях сотрудников

В Домодедово опровергли сообщения о снижении зарплат и увольнениях сотрудников
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Администрация московского аэропорта Домодедово опровергла сообщения о массовых увольнениях сотрудников из-за снижения зарплат на фоне перехода авиагавани в госсобственность, передает РИА Новости.

«Ни один из этих сотрудников не был уволен, сокращен, принудительно переведен на другую должность или удаленную работу. Информация о сокращениях не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что подавляющая часть инициаторов обращения относится к контуру процессно-методического управления — «избыточной управленческой верхушке» предприятия, чья деятельность не имела отношения к производству.

По словам пресс-службы, суммарно это не более нескольких процентов от общей численности работников предприятия.

Выплаты данной группе сотрудников осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом, а также правилами и методиками, разработанными в том числе инициаторами жалоб.⁠ При этом размер зарплаты определяется трудовыми договорами и приказами о приеме на работу.

Подчеркивается, что Домодедово в полном объеме выполняет свои обязательства перед трудовым коллективом, авиакомпаниями и компаниями-партнерами.

В июне Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для иска стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг», которая, по данным прокуратуры, связана с резидентами Турции, ОАЭ и Израиля.

Ранее совладелец Внуково заявил о готовности погасить долг Домодедово.

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