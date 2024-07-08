В обстрелянном под Белгородом здании находились ресторан и магазин

В обстрелянном в селе Никольское под Белгородом коммерческом объекте находились ресторан и магазин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя точки общепита.

«Прямое попадание в магазин, там пострадавшие есть. Там ресторан и магазин, двухэтажное здание», — сообщила по телефону собеседница агентства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ в селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в коммерческий объект пострадали четыре человека, одного из них спасти не удалось.

По его словам, троих пострадавших, двое из которых без сознания, бригады скорой доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Все службы работают на месте, отметил глава региона.

До этого в селе Вознесеновка Белгородской области украинский беспилотник попал в автобус, в результате пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения живота, лица и конечностей. Пострадавшего отправили в Шебекинскую Центральную районную больницу.

Ранее в Белгородской области предотвратили атаку украинского беспилотника.