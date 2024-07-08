Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В обстрелянном под Белгородом здании находились ресторан и магазин

РИА: в обстрелянном под Белгородом здании располагались ресторан и магазин

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

В обстрелянном в селе Никольское под Белгородом коммерческом объекте находились ресторан и магазин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя точки общепита.

«Прямое попадание в магазин, там пострадавшие есть. Там ресторан и магазин, двухэтажное здание», — сообщила по телефону собеседница агентства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ в селе Никольское в результате прямого попадания снаряда в коммерческий объект пострадали четыре человека, одного из них спасти не удалось.

По его словам, троих пострадавших, двое из которых без сознания, бригады скорой доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Все службы работают на месте, отметил глава региона.

До этого в селе Вознесеновка Белгородской области украинский беспилотник попал в автобус, в результате пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения живота, лица и конечностей. Пострадавшего отправили в Шебекинскую Центральную районную больницу.

Ранее в Белгородской области предотвратили атаку украинского беспилотника.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами