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Российский менеджер в свой день рождения подарил мошенникам 1,5 млн рублей

В Татарстане менеджер в свой день рождения отдал мошенникам 1,5 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Татарстане 27-летний менеджер поверил мошенникам и отдал им крупную сумму в свой день рождения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в день рождения мужчины, проживающего в городе Нижнекамске. Злоумышленники, представившись сотрудниками различных служб, убедили его в компрометации аккаунта на портале Госуслуг. Под предлогом защиты от «оформления кредитов мошенниками» они заставили потерпевшего самостоятельно взять два кредита на общую сумму более 1,8 млн рублей.

В результате более 1,5 млн рублей из этой суммы обманутый россиянин отправил на счета аферистов. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество.

До этого доцент петербургского «Политеха» поверил лжечиновникам и лишился 2,3 млн рублей. Пострадавший обратился в полицию только спустя месяц, когда понял, что стал жертвой аферистов.

Ранее россиянин отправил мошенникам 2,5 млн рублей в микроволновке.

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