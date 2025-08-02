На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин отправил мошенникам 2,5 млн рублей в микроволновке

В Белгороде мужчина отправил мошенникам микроволновку и 2,5 млн рублей
true
true
true
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Житель Белгорода поверил в легенду мошенников, оформил кредиты, сдал в ломбард драгоценности матери и отдал аферистам 2,5 млн рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с потерпевшим под видом сотрудников налоговой службы и сообщили о необходимости срочно оформить справку 2-НДФЛ. Для этого белгородцу рекомендовали зарегистрироваться на одном из онлайн-сервисов и попросили продиктовать код из СМС.

Получив личные данные мужчины, аферисты стали звонить ему от имени сотрудников силовых структур и Центробанка.

«Молодому человеку в мессенджере прислали поддельный документ о том, что с его счета будто бы пытались осуществить незаконный денежный перевод, который был заблокирован сотрудниками силовых структур. Белгородцу сообщили, что от его имени могут осуществляться любые денежные операции, в том числе оформляться кредиты», — сообщили в полиции.

Чтобы это предотвратить, аферисты потребовали от растерявшегося мужчины самостоятельно получить одобренную сумму и перевести заемные средства на безопасный счет. Доверившись, белгородец отправился в банк и оформил кредит в размере 500 тысяч рублей. Вернувшись домой, он по указанию мошенников положил деньги в микроволновую печь, вызвал через приложение курьера и вместе с ним отправил посылку по продиктованному злоумышленниками адресу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Общий ущерб составил 2,5 млн рублей.

Ранее доцент петербургского «Политеха» поверил лжечиновникам и лишился 2,3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами