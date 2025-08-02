Россиянин отправил мошенникам 2,5 млн рублей в микроволновке

Житель Белгорода поверил в легенду мошенников, оформил кредиты, сдал в ломбард драгоценности матери и отдал аферистам 2,5 млн рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с потерпевшим под видом сотрудников налоговой службы и сообщили о необходимости срочно оформить справку 2-НДФЛ. Для этого белгородцу рекомендовали зарегистрироваться на одном из онлайн-сервисов и попросили продиктовать код из СМС.

Получив личные данные мужчины, аферисты стали звонить ему от имени сотрудников силовых структур и Центробанка.

«Молодому человеку в мессенджере прислали поддельный документ о том, что с его счета будто бы пытались осуществить незаконный денежный перевод, который был заблокирован сотрудниками силовых структур. Белгородцу сообщили, что от его имени могут осуществляться любые денежные операции, в том числе оформляться кредиты», — сообщили в полиции.

Чтобы это предотвратить, аферисты потребовали от растерявшегося мужчины самостоятельно получить одобренную сумму и перевести заемные средства на безопасный счет. Доверившись, белгородец отправился в банк и оформил кредит в размере 500 тысяч рублей. Вернувшись домой, он по указанию мошенников положил деньги в микроволновую печь, вызвал через приложение курьера и вместе с ним отправил посылку по продиктованному злоумышленниками адресу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Общий ущерб составил 2,5 млн рублей.

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