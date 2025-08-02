Доцент петербургского «Политеха» поверил лжечиновникам и лишился 2,3 млн рублей

В Петербурге 72-летний доцент вуза лишился крупной суммы денег, поверив «чиновникам». Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Все случилось в период со 2 по 3 июля. Пожилой преподаватель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого стал получать звонки от людей, представлявшихся якобы сотрудниками администрации. Аферисты-лжечиновники убедили его передать деньги курьеру под предлогом спасения средств с помощью их перевода на «безопасный счет».

2 июля на улице Савушкина преподаватель отдал 787 тысяч рублей, а 3 июля — еще 909 тысяч рублей, $7 тысяч и €740. Общий ущерб составил 2,3 млн рублей.

Пострадавший обратился в полицию только спустя месяц, когда понял, что стал жертвой мошенников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пожилой россиянин поверил в увеличение пенсии и лишился 1,5 млн рублей.