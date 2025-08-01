На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Две сестры едва не сгорели в квартире в центре Москвы, пока их отец ходил за кефиром

В Москве квартира с двумя детьми загорелась, пока их отец ходил в магазин
true
true
true
close
Shutterstock

В Москве две девочки отравились угарным газом при пожаре, пока их отец ходил в магазин. Об этом , стало известно mk.ru.

Пожаре в квартире на Ленинском проспекте начался, когда отец двух дочек отлучился в магазин за кефиром. Вернувшись, он увидел, что в подъезд заходят пожарные. Их вызвали соседи, которые увидели дым из окон.

Один из жильцов также позвонил отцу семейства, который воспитывает детей один, и тот сразу же побежал их спасать. Как уточняется, мужчина сам вынес дочерей из охваченной огнем квартиры.

«Госпитализированы в Морозовскую Больницу. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, у второго — средняя степень тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнили в столичном депздраве.

1 августа в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Москве вспыхнула квартира, в которой находились двое детей. Огонь быстро распространился, поскольку в квартире было много мусора. Находится помещение на предпоследнем этаже 10-этажного здания. По данным журналистов, спасатели вызволили несовершеннолетних и передали их медикам.

Ранее курьер спас кошку во время пожара и стал героем в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами