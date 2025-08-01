Две сестры едва не сгорели в квартире в центре Москвы, пока их отец ходил за кефиром

В Москве квартира с двумя детьми загорелась, пока их отец ходил в магазин

В Москве две девочки отравились угарным газом при пожаре, пока их отец ходил в магазин. Об этом , стало известно mk.ru.

Пожаре в квартире на Ленинском проспекте начался, когда отец двух дочек отлучился в магазин за кефиром. Вернувшись, он увидел, что в подъезд заходят пожарные. Их вызвали соседи, которые увидели дым из окон.

Один из жильцов также позвонил отцу семейства, который воспитывает детей один, и тот сразу же побежал их спасать. Как уточняется, мужчина сам вынес дочерей из охваченной огнем квартиры.

«Госпитализированы в Морозовскую Больницу. Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, у второго — средняя степень тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнили в столичном депздраве.

1 августа в многоквартирном доме на Ленинском проспекте в Москве вспыхнула квартира, в которой находились двое детей. Огонь быстро распространился, поскольку в квартире было много мусора. Находится помещение на предпоследнем этаже 10-этажного здания. По данным журналистов, спасатели вызволили несовершеннолетних и передали их медикам.

Ранее курьер спас кошку во время пожара и стал героем в соцсетях.