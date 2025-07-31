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Курьер спас кошку во время пожара и стал героем в соцсетях

Mothership: в Бангкоке курьер спас кошку во время пожара и стал местным героем
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Курьер в Бангкоке получил широкое признание за храбрость и самоотверженность после того, как помог спасти кошку во время пожара в многоквартирном доме, пишет Mothership.

Инцидент произошел в районе Нонтабури, где вспыхнул пожар в квартире на втором этаже. Владелец жилья в момент происшествия находился в командировке. Согласно сообщениям тайских СМИ, курьер, оказавшийся на месте происшествия, принял активное участие в спасательной операции. Не смотря на опасность, доставщик вместе с другими спасателями вошёл в задымленное помещение и спас кошку.

После того как животное извлекли из квартиры, оно не подавала признаков жизни, поэтому курьер начал проводить кошке сердечно-легочную реанимацию. Пожарные также предоставили питомице кислородный баллон и дыхательный аппарат для стабилизации состояния. Позже курьера заметили на заднем сиденье мотоцикла пожарного, сопровождающего кошку в ветеринарную клинику для дальнейшего лечения.

Действия курьера вызвали восхищение у пользователей сети и местных властей.

Ранее банда японцев выдавала узбеков за соотечественников и устраивала курьерами, забирая деньги.

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