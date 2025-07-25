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Дрон ВСУ атаковал автомобильную стоянку около Запорожской АЭС

Семь машин получили повреждения при атаке БПЛА на стоянку возле Запорожской АЭС
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Украинский дрон сбросил боеприпас на автомобильную стоянку около пожарной части Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщила пресс-служба инфраструктурного объекта в Telegram-канале.

В результате атаки семь гражданских автомобилей, находившихся на парковке, получили повреждения. Кроме того, на прилегающей территории загорелась сухая растительность. Огонь возник рядом с теплотрассой.

«К счастью, персонал станции не пострадал», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что на место происшествия сразу выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС РФ. Им предстоит ликвидировать последствия атаки.

«Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции не нарушена», — подчеркнули в пресс-службе.

18 июля военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Энергодар, который является городом-спутником Запорожской АЭС. Мэр населенного пункта Максим Пухов рассказал, что один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада. Также повреждения получили несколько многоэтажных домов, пострадала одна мирная жительница.

Ранее в Запорожской области после атаки украинских БПЛА произошло частичное отключение света.

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