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Пенсионерам напомнили о возможности бесплатного санаторно-курортного лечения

Епифанова: ветераны войны могут бесплатно пройти санаторно-курортное лечение
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Kitreel/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году возможность получить льготное санаторно-курортное лечение в России предоставляется определенным категориям пенсионеров. Прежде всего, это федеральные льготники — инвалиды, ветераны войны, участники боевых действий и семьи погибших военнослужащих, заявила «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Также во многих регионах дополнительно помогают неработающим пенсионерам и предпенсионерам (женщинам от 55 лет, мужчинам от 60 лет), особенно если есть медицинские показания. Например, в Москве такие граждане могут бесплатно поехать в санаторий с оплачиваемой дорогой туда и обратно. Получить путевку можно раз в год, подав заявку через «Госуслуги», Социальный фонд или МФЦ. Понадобится медсправка по форме 070/у, которую оформляет лечащий врач. Все эти меры закреплены на федеральном уровне в рамках набора социальных услуг. Чтобы все оформить, человек сначала идет к врачу, который оценивает состояние здоровья и решает — нужно ли санаторное лечение. Если да — заполняется специальная форма, затем подается заявление, и пенсионер становится в очередь. Если поездка не состоялась, вся компенсация возвращается обратно в Соцфонд», — пояснила Епифанова.

По ее словам, самыми популярными направлениями для отдыха и лечения остаются Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Тверская и Ярославская области, Крым и Краснодарский край — там работают как крупные современные здравницы, так и более доступные бюджетные санатории с программами на две — шесть недель. Большинство таких учреждений оборудованы всем необходимым для пожилых людей и предлагают лечение по разным медицинским направлениям: от сердца и сосудов до опорно-двигательного аппарата, заключила сенатор.

Ранее в Совфеде рассказали, как защитить россиян от подорожания лекарств.

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