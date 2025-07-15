Семьям с детьми увеличат налоговый вычет по долгосрочным сбережениям

Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, предполагающие увеличение налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семей с детьми до 1 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно поправкам, налоговый вычет на 400 тысяч рублей будет увеличен до 500 тысяч для каждого родителя, если эти деньги пошли на долгосрочные сбережения их детей. Это касается таких продуктов, как негосударственное пенсионное обеспечение, страхование жизни и инвестиции в фондовый рынок. Максимальная сумма вычета для семьи составит 1 миллион рублей.

Чтобы получить налоговый вычет, возраст ребенка не должен быть больше 18 лет. Если он учится на дневном отделении, то вычет возможен до 24 лет. Вычет предоставляется каждый налоговый период на весь срок действия договора по продуктам долгосрочных сбережений.

С 1 января 2024 года в России начала действовать программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она помогает гражданам легко и удобно откладывать деньги, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций.

Программа предлагает государственное софинансирование вкладов граждан. Государство будет добавлять до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет. Также предусмотрен налоговый вычет до 52 тысяч рублей ежегодно при взносах до 400 тысяч рублей.

Ранее в Совфеде раскритиковали автоматический перевод пенсий россиян в ПДС.