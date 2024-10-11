На Украине школьники старших классов массово покидают страну

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что многие украинские старшеклассники, особенно юноши, покидают Украину. Его слова приводит «Страна.ua».

«Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу», — сказал он.

Лисовой отметил, что государство побуждает их остаться в стране разными способами.

На Украине в настоящее время действует режим военного положения и всеобщая мобилизация. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий мобилизацию украинских мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что власти Украины получили полную базу уклонистов.