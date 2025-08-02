На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ревнивая российская пенсионерка заперла возлюбленного на кухне и попыталась сжечь

Mash: в Запорожской области ревнивая пенсионерка пыталась сжечь возлюбленного
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash на Донбассе»

В Запорожской области ревнивая 67-летняя женщина пыталась сжечь возлюбленного. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Инцидент произошел во время скандала между пенсионеркой и ее сожителем. Поводом для конфликта стала ревность пожилой женщины — она была недовольна тем, что мужчина флиртует с другими. В порыве гнева она заперла его в летней кухне, плеснула через дверь бензин и подожгла.

Мужчина сумел выбраться, выломав дверь, но при этом он все равно получил ожоги 50% тела. Его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов задержали сожительницу пострадавшего.

До этого в Новосибирской области пенсионер сжег баню и изрезал бывшую возлюбленную за отказ вернуться к нему. Теперь пожилому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее россиянин жестоко избил знакомого за комплимент своей жене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами