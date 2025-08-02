Ревнивая российская пенсионерка заперла возлюбленного на кухне и попыталась сжечь

В Запорожской области ревнивая 67-летняя женщина пыталась сжечь возлюбленного. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Инцидент произошел во время скандала между пенсионеркой и ее сожителем. Поводом для конфликта стала ревность пожилой женщины — она была недовольна тем, что мужчина флиртует с другими. В порыве гнева она заперла его в летней кухне, плеснула через дверь бензин и подожгла.

Мужчина сумел выбраться, выломав дверь, но при этом он все равно получил ожоги 50% тела. Его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов задержали сожительницу пострадавшего.

До этого в Новосибирской области пенсионер сжег баню и изрезал бывшую возлюбленную за отказ вернуться к нему. Теперь пожилому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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