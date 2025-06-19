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Россиянин избил знакомого за то, что тот сделал его жене комплимент

В Ярославской области мужчина избил знакомого, сделавшего его жене комплимент
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Depositphotos

В Ярославской области 34-летний мужчина избил своего знакомого за то, что тот сделал его супруге комплимент. Об этом сообщает «Сорока».

Инцидент произошел в мае прошлого года в Заволжском районе, где ярославец отдыхал с супругой на природе, однако известно об этом стало лишь сейчас. Когда знакомый сделал женщине комплимент, мужчина в приступе ревности нанес ему несколько ударов по лицу, а затем забрал телефон пострадавшего и скрылся.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее россиянин из ревности сжег машину соперника.

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