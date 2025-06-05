Пенсионер сжег баню и изрезал бывшую возлюбленную за отказ вернуться к нему

В Чановском районе Новосибирской области устанавливаются обстоятельства нападения мужчины на бывшую сожительницу, обвиняемый несколько раз ударил ее ножом и сбежал. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Инцидент произошел в поселке Чаны, 68-летний обвиняемый встретил свою бывшую сожительницу. Мужчина хотел уговорить женщину возобновить отношения, но получил отказ. Тогда пенсионер выхватил нож и не менее двух раз ударил им потерпевшую, после чего скрылся. Раненую спасли, ей оказана необходимая медицинская помощь.

Нападавшего задержали, когда он ехал к себе домой, чтобы свести счеты с жизнью из-за неразделённой любви. Как установили следователи, месяц назад обвиняемый из ревности сжег баню, расположенную на участке у дома общих знакомых. Возбуждено уголовное дело о покушении, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области мужчину заподозрили в поджоге двери своей экс-супруги. Ревнивец проломил супруге череп во время застолья. На почве ревности между 48-летним мужчиной и его 45-летней женой возник конфликт, в результате которого женщина получила перелом основания черепа и множественные гематомы. Пострадавшую скрывала произошедшее и не обращалась за медицинской помощью, скорую помощь ей вызвала мать, заметив, что состояние дочери ухудшилось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина несколько раз ударил ножом соседа за то, что тот назвал его жену сплетницей.