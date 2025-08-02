Анкара и Москва обмениваются данными по делу о теракте в «Крокусе»

Турция обменивается с РФ информацией по делу о теракте в Крокусе

Турция обменивается с Россией информацией по делу о теракте в «Крокусе», детали не разглашаются. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Страны обмениваются необходимой информацией, детали не разглашаются»‎, — сказали агентству.

Вопрос выдачи фигурантов источник оставил без ответа, отказавшись от комментариев.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года перед началом выступления рок-группы «Пикник». Несколько вооруженных человек ворвались в здание и начали стрельбу по зрителям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. По официальным данным, спасти не удалось 149 человек, один числится пропавшим без вести, пострадали 609 граждан. Сумма ущерба оценивается приблизительно в 6 млрд рублей.

Как следует из материалов дела, исполнители атаки действовали не по религиозным мотивам, а за денежное вознаграждение и под влиянием кураторов.

1 августа стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» находились в РФ незаконно.

Ранее стало известно, какую сумму получил один из исполнителей теракта в «Крокусе»