Эстонских туристов перестали пускать в Россию

Эстонские пограничники не разрешают собственным гражданам пройти на территорию России с туристическими целями, из-за чего на пограничном пункте Нарва – Ивангород образовались многокилометровые очереди. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что эстонцы хотели отдохнуть, закупиться продуктами, одеждой и техникой, цены на которые в России намного ниже. Людям приходится стоять в очереди 8-10 часов. Кто-то предлагает им платное место в очереди за €50–80 (около 4600 рублей).

При этом российские пограничники не препятствуют гражданам в переходе на территории Эстонии, говорится в сообщении.

В июне сообщалось, что Эстония начала возводить линию обороны по юго-восточной границе с Россией. На ряде участков границы между двумя странами сооружаются противотанковые рвы. К концу 2025 года на границе появятся не менее 28 бункеров и десятки складских площадок. На строительство этих сооружений в текущем году выделено €4,4 млн.

Ранее сообщалось, что в эстонской Нарве построят военный городок за €15 млн.