В эстонской Нарве построят военный городок за €15 млн

Эстонский чиновник Воогма заявил о начале строительства базы в Нарве в 2026 году

Строительство военной базы Эстонии в приграничной с Россией Нарве начнется в 2026 году. Об этом сообщил глава северо-восточного отделения Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма в интервью ERR.

«Если все пойдет по плану, то строительство начнется в следующем году, а в 2027 году уже можно будет въехать», — рассказал он.

Воогма добавил, что на территории нового объекта смогут разместиться до тысячи военных. База будет расположена в промышленной зоне в районе карьера Кадастику.

11 июля телеканал ERR сообщил, что на эстонском острове Сааремаа, в 300 км от Санкт-Петербурга, прошли первые учебные стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS. РСЗО поразили морские цели на расстоянии до 15 км.

Максимальная дальность поражения HIMARS — порядка 300 км. Иными словами, системы могут поражать цели вблизи границы РФ и, потенциально, — в Ленинградской области.

Ранее в Кремле отреагировали на учения эстонской армии с HIMARS в Балтике.