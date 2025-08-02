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Пропавший во время землетрясения на Камчатке глава тверской пивоварни вышел на связь

Глава тверской пивоварни «Афанасий» вышел на связь после пропажи на Камчатке
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Максим Ларин/VK

Генеральный директор тверского пивоваренного холдинга «Афанасий» Максим Ларин сообщил, что с ним все в порядке. После появившихся сообщений о его пропаже на Камчатке бизнесмен сам вышел на связь, опубликовав пост на своей странице во «ВКонтакте».

Как уточнил Ларин, в момент землетрясения, произошедшего в регионе, он находился на рыбалке вместе с коллегами. По его словам, они даже не знали, что были объявлены в розыск.

Группа из нескольких человек сначала ловила горбушу в реке Русской, после чего переместилась в район бухты Велючинской, где их и застала подземная активность.

«Если бы мы на час раньше зашли в реку, то нас просто унесло бы в океан. А вода тут ледяная. Без горбуши, но с палтусом, треской и с впечатлениями, а, главное, с надеждой, что еще сможем вкусить в этой жизни удовольствий, — мы идем курсом в порт Авачинской бухты. Нас тормозит береговая охрана, проверяет документы и сообщает, что мы в розыске, как пропавшие в стихии», — рассказал Ларин.

Он заверил, что все участники поездки целы, а также поблагодарил всех, кто беспокоился о его судьбе.

В субботу, 2 августа, стало известно, что после землетрясения на Камчатке пропала делегация пивоваренного холдинга «Афанасий» в лице топ-менеджера Вадима Дешевкина и его сына. Telegram-канал Baza писал, что в делегации также находился и глава агрохолдинга Максим Ларин. Сообщалось, что связь с командой была потеряна после их выхода на рыбалку в открытый океан за несколько часов до землетрясения.

Ранее ученый допустил повторение мощного землетрясения на Камчатке.

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